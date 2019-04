The Surge 2: il nuovo Soulslike Sci-Fi di Deck 13 protagonista della nostra Video Anteprima

Dopo aver realizzato il primo the Surge, il team Deck 13 torna sulle scene con un sequel davvero promettente. Lo studio sta infatti realizzando un action-RPG estremamente difficile, pieno di meccaniche interessanti e dotato di un ritmo particolare.

Gli sviluppatori sembrano aver seguito i consigli della community, correggendo gli errori e le debolezze del titolo d’esordio. Il gioco infatti sembrava un po' sparito dai radar, vista l'assenza di novità nell'ultimo periodo, ma evidentemente erano stati semplicemente mesi dedicati al duro lavoro, che vista la bontà delle prime immagini sembra anche aver pagato.

L'obiettivo di Deck13 è infatti quello di rinnovare la serie dopo che pubblico e critica erano rimasti abbastanza indifferenti nel primo capitolo, cambiando così l'ambientazione che stavolta ci porterà a visitare luoghi più estesi in una struttura urbana più ampia e meglio curata.

Anche a livello di gameplay si parla di diversi cambiamenti tra cui una maggiore libertà di scelta, una Intelligenza Artificiale ben più curata, e una presenza corposa di boss e miniboss, che in un soulslike in salsa sci-fi come quello di Deck13 sicuramente non guastano.

