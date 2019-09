The Surge 2: nel nuovo trailer si massacrano nemici a tempo di musica

Focus Home Entertainment ha appena pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo e simpatico trailer di The Surge 2, nel quale è possibile vedere il protagonista annientare con ferocia i propri avversari a tempo di musica.

A differenza dei precedenti filmati pubblicati nel corso delle ultime settimane, questo trailer non mostra nulla di particolarmente nuovo in termini di gameplay, boss o ambientazioni ed è interamente focalizzato sul combat system, mettendo in evidenza alcune delle mosse che il personaggio, creato dal giocatore tramite un apposito editor, potrà eseguire con una delle numerose tipologie di armi a disposizione.

Prima di lasciarvi al divertente filmato con in sottofondo le note di “The End of the World” cantanto da Sharon Van Etten, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 24 settembre sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4 e Xbox One. È inoltre stato confermato che, a differenza di quanto visto nella beta, The Surge 2 su PC non implementerà Denuvo.

In attesa di mettere le mani sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata allo story trailer di The Surge 2, che mostra alcuni degli scorci di Jericho City che si potranno esplorare nel corso dell'aventura del soulslike.