The Surge 2: l'ultimo video diario ci descrive le novità del sistema di combattimento

Con ancora negli occhi le splendide scene di gameplay del video di The Surge 2 dalla Gamescom, ritorniamo a esplorare l'universo sci-fi del prossimo action ruolistico di Deck13 Interactive ammirando il nuovo video diario degli autori tedeschi incentrato sul sistema di combattimento del loro ambizioso soulslike.

Determinato a sconfiggere i suoi avversari, l'eroe che interpreteremo farà leva sul suo spirito di vendetta e sull'esperienza maturata nell'avventura originaria per ampliare esponenzialmente il proprio ventaglio di attacchi, mosse e abilità.

A voler dar retta a questo trailer, e alle tante video dimostrazioni offerteci in questi mesi dagli autori di Deck13, grazie all'introduzione di questi nuovi attacchi, delle dinamiche di smembramento e di un sistema deputato alla personalizzazione dell'equipaggiamento potremo approcciarci alle sfide del titolo adottando molteplici strategie e tattiche.

I demoni cibernetici di Jericho City ci attendono per il lancio di The Surge 2, previsto per l'ormai non troppo lontano 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e, in una versione rigorosamente senza il DRM Denuvo, su PC. Nel frattempo, chi desidera prepararsi alla battaglia può approfondire la conoscenza dei nemici, delle ambientazioni e delle dinamiche soulslike dell'ultima fatica ruolistica di Deck13 e Focus Home Interactive leggendo lo speciale di Alessandro Bruni con la prova di The Surge 2 dalla Gamescom di Colonia.