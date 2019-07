The Surge 2: il nuovo video gameplay mostra i primi 10 minuti del soulslike di Deck13

Approfittando del tour mediatico compiuto da Deck13 Interactive per presentarci le ultime novità di The Surge 2, i colleghi di Gamersyde hanno realizzato un video gameplay che illustra le attività da svolgere nei primi 10 minuti di questo ambizioso action soulslike intriso di elementi ruolistici.

Il filmato dimostrativo ci permette di familiarizzare con il sistema di personalizzazione dell'eroe a cui attingere grazie a un complesso editor che darà modo agli utenti di modificare l'aspetto, le statistiche iniziali, gli stili di combattimento prediletti e i tratti caratteriali del nostro alter-ego.

Sempre all'interno di questo gameplay trailer troviamo poi la necessaria fase di tutorial che servirà agli appassionati vecchi e nuovi della serie per prendere dimestichezza con il rinnovato sistema di combattimento basato sugli smembramenti, un approccio che promette di donare unicità ad ogni battaglia e infondere originalità all'intera progressione delle abilità e degli elementi di equipaggiamento. Tutto questo, merito anche di un mondo di gioco liberamente esplorabile, ricco di misteri da risolvere e di nemici da abbattere per evolvere il proprio arsenale in vista dello scontro finale con le forze che dominano il microcosmo futuristico di Jericho City.

Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere l'ultimo speciale su The Surge 2 confezionato da Gabriele Laurino dopo aver assistito alla prova parigina del titolo di Focus Home Interactive che approderà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 24 settembre.