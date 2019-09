The Surge 2: il nuovo video gameplay mostra il sistema di combattimento con smembramenti

Di ritorno dalla vicina Colonia e dagli stand della Gamescom 2019, gli autori tedeschi di Deck13 confezionano un nuovo video diario di The Surge 2 incentrato sull'importanza degli smembramenti nel sistema di combattimento.

Esplorando liberamente le distopiche ambientazioni sci-fi di Jericho City, il nostro intrepido alter-ego potrà acquisire abilità, innesti cibernetici, equipaggiamenti e potenziamenti di vario genere attraverso l'abbattimento dei nemici che oseranno ostacolarne il cammino.

Per avere la meglio su questi demoni di metallo e silicio, l'eroe di The Surge 2 dovrà fare appello a tutta la sua rabbia per smembrare gli arti e le componenti elettroniche degli avversari per ottenere le parti necessarie a garantirgli la progressione dei livelli di esperienza e, con essi, l'accesso a nuovi potenziamenti.

Come possiamo osservare nel nuovo gameplay trailer, il sistema di combattimento sarà uno degli elementi su cui si concentrerà il maggior numero di innovazioni, aggiunte e ottimizzazioni rispetto al capitolo precedente: oltre ai già citati smembramenti, tra le novità che sperimenteremo ci saranno le parate direzionali, le tecniche basate sull'utilizzo dei droni e la gestione ruolistica di energia, stamina, munizioni e livello di salute.

Il lancio di The Surge 2 è previsto per il 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete appassionati di action soulslike e volete scoprire le novità di gameplay e contenutistiche che andranno a tratteggiare il prossimo kolossal ruolistico di Deck13, non possiamo che consigliarvi di leggere il nostro speciale su The Surge 2 dalla Gamescom 2019.