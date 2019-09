The Surge 2: nuovo video gameplay sugli scontri con i boss del soulslike sci-fi di Deck13

Sopravvissuto all'ennesima imboscata dei demoni meccanici di Jericho City per portarci in dono un video sugli smembramenti di The Surge 2, l'eroe della nuova avventura sci-fi di Deck13 riguadagna le nostre pagine per mostrarci come se la cava contro gli spaventosi boss di questo ambizioso action soulslike.

Ad accompagnarci in questa nuova video dimostrazione sono i curatori del canale YouTube PlayStation Access, tramite i quali possiamo immergerci nelle atmosfere distopiche di The Surge 2 per avere un assaggio della brutalità delle battaglie con i boss.

Come possiamo intuire scorrendo le scene di gameplay del trailer che campeggia a inizio articolo, l'esperienza maturata lavorando sul capitolo passato ha permesso agli sviluppatori tedeschi di evolvere le meccaniche del sistema di combattimento a tal punto da integrare un complesso modulo per la gestione ruolistica e il potenziamento delle abilità e degli equipaggiamenti dell'esoscheletro del nostro eroe. Il tutto, in un tripudio di arti cibernetici strappati e di componenti elettroniche smembrate dal corpo in metallo e silicio del nemico di turno.

L'ultimo filmato di gioco di The Surge 2 ci aiuta a ingannare l'attesa per il lancio dell'action a mondo aperto di Deck13, previsto per il 24 settembre su PC (rigorosamente senza il DRM Denuvo), PlayStation 4 e Xbox One. Prima di lasciarvi al modulo dei commenti per scoprire che cosa ne pensate di questo progetto, vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire la conoscenza dell'ultima fatica soulslike di Deck13 leggendo la nostra analisi sulla prova di The Surge 2 dalla Gamescom a firma di Alessandro Bruni.