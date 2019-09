The Surge 2: le prime recensioni sono abbastanza positive

Deck 13 ci riprova con The Surge 2: gli autori di Lords of the Fallen e del primo capitolo, si ripresentano con un ambizioso sequel di questo futuristico soulslike sci-fi. E quando siamo finalmente giunti al day one del gioco, arrivano online anche le prime recensioni della stampa specializzata.

The Surge 2 sembra cavarsela abbastanza bene a giudicare dai voti: quello più alto è un 4.5 su 5 assegnatogli da Attack of the Fanboy, mentre gli altri si assestano tra il 7 e l'8. Vediamoli insieme nel dettaglio.

IGN – 7.6

Gamespot – 8

Gamesradar+ – 3.5/5

Attack of the Fanboy – 4.5/5

RPG Site – 7

Press Start – 7.5

Wccftech – 8

Easy Allies [Video] – 7.5

Per saperne di più sulle nostre impressioni potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione di The Surge 2. Il titolo di Deck 13 sta ottenendo discreti risultati, ma avrebbe sicuramente potuto fare di più. Resta la solita meccanica per cui dobbiamo cercare i punti deboli dell'avversario e colpirli, cercando poi di smembrarne le parti del corpo per ottenere il pezzo d'armatura che cerchiamo, ad esempio (nel nuovo trailer di The Surge 2 questa caratteristica viene anche evidenziata a tempo di musica), che si rivela sempre un metodo piuttosto efficace, ma forse per un titolo così ambizioso manca quel pizzico di personalità in più che gli avrebbe fatto fare il definitivo salto di qualità.

Voi che ne pensate? Siete d'accordo con le prime recensioni?