The Surge 2 si mostra per la prima volta in azione in un video gameplay

Dopo l'annuncio ufficiale del gioco, Focus Home Interactive e Deck 13 hanno mostrato per la prima volta The Surge in azione. Il nuovo video gameplay, della durata di circa tre minuti, ci permette di dare un'occhiata al sistema di combattimento e ad alcuni nemici.

Come già confermato da Focus Home Interactive, del resto, il publisher si sarebbe presentato all'E3 2018 con una folta line-up da mostrare al pubblico e ai giornalisti. Tra i nuovi giochi della compagnia troviamo anche The Surge 2, il secondo capitolo del soulslike futuristico di Deck 13.

Dopo l'annuncio ufficiale del gioco e i primi dettagli emersi sul nuovo sistema di upgrade, gli sviluppatori hanno mostrato il titolo in azione in un filmato con 3 minuti di gameplay inediti: potete guardarlo a questo indirizzo.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, ricordiamo che The Surge 2 è previsto nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in attesa di una finestra di lancio più precisa.