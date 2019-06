The Surge 2: il souls-like di Deck13 sarà pubblicato il 24 settembre?

Stando alle informazioni apparse sul Microsoft Store, The Surge 2, il secondo capitolo della serie che ha portato il filone dei souls-like su un sentiero più spiccatamente Sci-Fi, potrebbe essere pubblicato il prossimo 24 settembre.

Oltre ad aver suggerito la data di lancio del nuovo gioco sviluppato da Deck13, lo store del colosso di Redmond ha lasciato trapelare anche i bonus pre-order racchiusi all'interno dell'URBN Pack, il quale conterrà la Warren's Cutter, il set d'armatura URBN, la Judgement Axe, lo Skimmer Drone ed il suo Lootscan.exe Radar Module, oltre ad un'icona unica per i messaggi online.

Leggendo le caratteristiche chiave del prodotto sembra di ritrovare appieno lo spirito che già permeava il primo capitolo del franchise:

Combattimento hardcore e brutale;

Affronta nemici mostruosi e boss colossali;

Taglia parti e componenti dei tuoi avversari per poterli raccogliere;

Ricca progressione e personalizzazione del personaggio.

Staremo a vedere se Deck13 confermerà a breve la data di uscita del suo action game, magari in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Vi ricordiamo che The Surge 2 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete curiosi di ammirare il gioco in azione vi proponiamo un filmato da 11 minuti di gameplay. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Surge 2.