The Surge 2: il soulslike di Deck13 si mostra in 11 minuti di gameplay

Nel corso di una prova di The Surge 2 che ha coinvolto i colleghi di Rock Paper Shotgun, i ragazzi di Deck13 Interactive hanno alzato nuovamente il sipario sulla dimensione sci-fi del loro ambizioso action soulslike per darci un assaggio del sistema di combattimento che caratterizzerà l'opera.

La prova condotta dalla redazione di RPS è basata sulla versione del titolo destinata ai fortunati partecipanti alla prossima fase di Closed Beta e illustra i progressi compiuti dagli autori tedeschi nell'evoluzione del combat system che sperimenteremo esplorando le distopiche ambientazioni di Jericho City.

Il progetto, come il suo diretto antesignano, trae ispirazione dalla saga di Dark Souls e dall'esperienza maturata da Deck13 con l'esperienza soulslike di Lords of the Fallen per calare gli appassionati del genere in un'avventura a tinte oscure contro nemici dall'intelligenza artificiale particolarmente raffinata. Diversamente dal capitolo passato, stavolta l'esplorazione della mappa rappresenterà una componente fondamentale dell'impianto di gioco eretto dagli sviluppatori teutonici: solo dopo aver smembrato gli arti cibernetici dei nemici che popolano le diverse regioni della città futuristica di Jericho, infatti, saremo in grado di acquisire le abilità, le armi e le conoscenze necessarie a progredire nella storia, in un crescendo di emozioni che, si spera, ci terranno incollati allo schermo per diverse ore e senza scadere nella ripetitività.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra e di attendere con impazienza l'apertura dell'E3 2019 per scoprire la data di lancio del titolo su PC, PS4 e Xbox One, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su The Surge 2 a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.