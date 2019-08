The Surge 2: il Soulslike di Deck13 protagonista della nostra Video Anteprima

Mancano ormai poche settimane al lancio di The Surge 2, e così i rappresentanti di Focus Home Interactive ci hanno permesso di provare una demo avanzata del prossimo, ambizioso action soulslike di Deck13 Interactive. Eccovi perciò le nostre impressioni dalla Gamescom con una Video Anteprima ricca di scene di gameplay.

Esplorando le ambientazioni della distopica Jericho City, la redazione di Everyeye ha potuto saggiare le ambizioni della software house tedesca e scoperto, semmai ve ne fosse ancora bisogno, quanto faticoso sia stato il lavoro compiuto da Deck13 per riuscire a superare le contraddizioni del capitolo d'esordio.

Tra l'aggiunta funzionale degli smembramenti nel sistema di combattimento alla riscrittura dell'albero di evoluzione e personalizzazione di abilità ed equipaggiamenti, l'avventura che ci attende indossando l'esoscheletro modulare dell'eroe di The Surge 2 promette di soddisfare i gusti e le esigenze dell'eterogenea platea di appassionati di soulslike.

Il lancio di The Surge 2 è previsto per il 24 settembre, tanto su PC (rigorosamente senza il chiacchierato DRM Denuvo) quanto su PlayStation 4 e Xbox One. Oltre alla nostra Video Anteprima dalla fiera di Colonia, su queste pagine trovate anche l'approfondimento di Alessandro Bruni con tutte le considerazioni, le analisi e i giudizi sulla prova di The Surge 2 dalla Gamescom che ci aiutano a delineare il perimetro entro il quale ci muoveremo a fine settembre con l'uscita del titolo di Deck13.