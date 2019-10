The Surge 2: svelati i contenuti del Season Pass con nuove armi e il DLC 'The Kraken'

Deck 13 e Focus Home Interactive hanno finalmente svelato i contenuti del Season Pass per The Surge 2, soulslike a base di mech e robot, che comprendono tredici nuove armi, tre nuovi set equipaggiamento completi e un'espansione della storia dal titolo "The Kraken".

La roadmap del Season Pass, che arriva dopo l'annuncio della scorsa settimana, prevede tre date di pubblicazioni differenti distribuite a novembre, a dicembre e a gennaio. Al momento non sono stati confermati ulteriori dettagli anche se dall'immagine si possono notare una nuova gamma di armi disponibili da novembre, seguite da tre set di armature composte da Exo-Rig intercambiabili che consentono di mixare i vari componenti. L'evento principale dovrebbe essere pubblicato a gennaio 2020 con la parte più corposa del pass stagionale che contribuirà ad espandere la storia con il DLC chiamato The Kraken. La narrazione dovrebbe svolgersi in un'ambientazione inedita che prenderà la forma di una misteriosa portaerei, con nuove ore di contenuti e un boss mai visto fin'ora. Molto probabilmente ogni DLC sarà acquistabile separatamente ma i giocatori che decideranno di acquistare il Season Pass avranno accesso all'arma BORAX-I Quantum.

Vi ricordiamo che The Surge 2, di cui potete leggere la nostra recensione, è già disponibile su PC, Xbox One e PS4.