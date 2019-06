The Surge 2 in uscita il 24 settembre su PS4, Xbox One e PC, è ufficiale

Nella giornata di oggi Deck13 e Focus Home Entertainment hanno annunciato che The Surge 2 debutterà il 24 settembre su PS4, Xbox One e PC, confermando i rumor sulla data di uscita emersi nella giornata di ieri.

Come potete vedere a fondo pagina, la conferma è arrivata direttamente su Twitter dalla pagina ufficiale del gioco. The Surge 2 uscirà il 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, proponendosi come il sequel del soulslike di Deck13 ad ambientazione sci-fi.

Rispetto al predecessore, il gioco proporrà una serie di miglioramenti come un battle system ancora più hardcore e brutale, nemici e boss più ostici, un livello di sfida più alto e un sistema di progressione ancora più appagante.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 24 settembre, potete guardare il gioco in azione in un recente video gameplay di The Surge 2 della durata di 11 minuti. Se invece volete saperne di più sul nuovo soulslike di Deck13 e Focus Home Entertainment, vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Surge 2.