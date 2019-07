The Surge 2: Video Anteprima del nuovo Soulslike Sci-Fi

Manca ancora qualche mese al debutto sul mercato di The Surge 2 e, nel caso vogliate scoprire qualche dettaglio in più sul soulslike di Deck 13, potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima.

The Surge 2 si presenta sin da subito come un sequel più grande, più impegnativo e più vario del suo predecessore. Volati a Parigi ad un evento organizzato dal publisher Focus Home Interactive, abbiamo avuto modo di provare una demo di ben sei ore in compagnia del team di sviluppo: il gioco ci è parso piuttosto dignitoso, capace di approfondire e stratificare tutte le meccaniche principali del titolo d’esordio.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 23 settembre 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).

Avete già dato un'occhiata al nuovo video gameplay di The Surge 2, nel quale vengono illustrate tutte le novità legate al combat system? Sono inoltre stati annunciati qualche giorno fa tutti i bonus preorder e la limited edition di The Surge 2.

