The Surge 2: nuovo video gameplay sulle migliorie del sistema di combattimento

Dopo averci fatto assaggiare l'acciaio, il sangue e il silicio di The Surge 2 nel trailer dell'E3 2019, gli autori tedeschi di Deck13 Interactive ci riportano a Jericho City per farci combattere le legioni di cyborg impazziti del loro ambizioso action soulslike con una video dimostrazione di otto minuti.

Il nuovo gameplay trailer propostoci da Focus Home Interactive è impreziosito dal commento dello sviluppatore capo Adam Hetenyi e ci permette di scoprire i numerosi interventi compiuti dagli autori teutonici per evolvere le dinamiche di gioco, il sistema di combattimento e la progressione ruolistica del capitolo originario.

Negli otto minuti di scene di gioco datici in pasto da Deck13 possiamo così osservare alcune delle nuove, enormi ambientazioni che faranno da sfondo alle nostre avventure: ciascun quartiere di Jericho City si differenzierà dagli altri sia per l'aspetto grafico che per la struttura stessa dei livell. Per quanto riguarda il lavoro svolto sul combat system, gli sviluppatori tedeschi sperano di incontrare i gusti e le esigenze del proprio pubblico rendendo più frenetici gli scontri all'arma bianca e dando ulteriore peso agli smembramenti, un aspetto che si rivelerà fondamentale per avere la meglio sui boss e sui nemici più arcigni.

L'introduzione di nuove mosse, della parata direzionale, del multiplayer asincrono, dei nuovi innesti, dei set di armatue inediti e di tantissimi elementi aggiuntivi per la customizzazione del personaggio dovrebbero fare il resto, o almeno questo è ciò che sperano i ragazzi di Deck13 Interactive e tutti coloro che attendono con impazienza l'uscita di The Surge 2 su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 23 settembre.