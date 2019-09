The Surge 2: Video Recensione 4K 60 fps del Soulslike Sci-Fi di Deck13

The Surge 2 avrebbe potuto rappresentare il salto di qualità che il team tedesco meritava dopo le discrete prove con Lords of the Fallen e con l'avventura di Warren, ma si rivela solo un dignitoso sequel del suo predecessore.

Il nuovo gioco del team tedesco Deck13 si rivela un titolo discreto ma non eccezionale, ancorato a meccaniche di gameplay non sempre freschissime e ad una costruzione scenica non all'altezza delle aspettative. Un lavoro di rifinitura non eccezionale completa il quadro, per un sequel che espande la formula del gioco originale ma senza rivoluzionarne alcun aspetto.

Gli amanti del genere e coloro che hanno passato ore sul primo The Surge troveranno in ogni caso pane per i loro denti, peccato solamente per quella mancanza di attenzione in più che avrebbe reso il gioco un titolo imperdibile per tutti. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di The Surge 2 a cura di Giuseppe Arace, ricordandovi che il nuovo progetto di Focus Home Interactive e Deck13 è disponibile da oggi su PC, Playstation 4/PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X.