The Surge: annunciate l'espansione 'A Walk in the Park' e la Complete Edition

hanno quest'oggi annunciato l'arrivo di "", una nuova espansione in arrivo per, action RPG in stile souls-like disponibile dallo scorso maggio su PC, PS4 e Xbox One.

Il DLC, come suggerisce il nome e come potete notare grazie alle immagini riportate in calce, vi porterà ad esplorare un variopinto parco divertimenti in cui potrete scovare nuove armi, armature, e impianti; ed affrontare nuovi nemici ed un temibile boss.

A Walk in the Park giungerà nei primi giorni di dicembre, stesso periodo nel quale verrà rilasciato The Surge: Complete Edition, comprensivo del gioco base e di tutti i contenuti aggiuntivi confezionati da Deck13.

The Surge è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che avete la possibilità di provare con mano il titolo grazie ad una demo disponibile su tutte le piattaforme.