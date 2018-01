The Surge compare in Dark, nuova serie TV di Netflix

Ha destato curiosità l'apparizione dinella serie TV tedesca Dark , attualmente disponibile su. Il Soulslike Sci-Fi dicompare in una puntata del serial che mostra due personaggi impegnati a giocare in multiplayer locale in split-screen, possibilità però non prevista dal titolo.

Commentando l'accaduto sulle pagine di GameSpot USA, i responsabili dello studio di sviluppo fanno sapere di aver collaborato con la produzione della serie, concedendo loro questa "libertà creativa" per adattare meglio la scena alle esigenze televisive e del racconto.

La modalità co-op split screen in locale potrebbe effettivamente arrivare in The Surge? Deck13 ha categoricamente escluso questa possibilità, l'aggiunta della modalità in questione richiederebbe una notevole mole di lavoro, attualmente non ci sono quindi piani di alcun tipo in merito.