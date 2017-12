The Surge Complete Edition e The Walking Dead Collection tra le novità di Xbox Store

ha pubblicato la lista delle ultime novità in arrivo sunella giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre: com ogni sttimana, il marketplace disi aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di The Walking Dead Collection, The Surge Complete Edition e Oh My Godheads!

Novità Xbox One

The Walking Dead Collection The Telltale Series (49.99 euro)

The Surge Complete Edition (49.99 euro)

Boiling Bolt (19.99 euro)

Sky Force Reloaded (14.99 euro)

Oh My Godheads (14.99 euro)

Steep Winter Games Edition (49.99 euro)

Blue Angels Aerobatic Flight Simulator (9.99 euro)

Rugby League Live 4 World Cup Edition (39.99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Demons Age (Disponibile da 7 dicembre)

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di dicembre, tra cui Warhammer End Times Vermintide e Back to the Future The Game 30th Anniversary Edition. Inoltre, sono ora online i nuovi Deals with Gold con sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360.