The Surge: data di uscita del DLC "A Walk in the Park" e della Complete Edition

hanno annunciato la data di uscita di. La nuova espansione disarà disponibile su Playstation 4, PC e Xbox One a a partire dal prossimo 5 dicembre.

La notizia è stata accompagnata dalla pubblicazione di un teaser trailer che ci permette di osservare in anteprima alcuni dei nemici e delle ambientazioni che caratterizzeranno la produzione. In A Walk in the Park dovremo esplorare CREO World, un parco divertimenti adesso dominato da macchine corrotte, intelligenze artificiali ribelli e lavoratori impazziti dotati di esoscheletro. Nella stessa giornata uscirà anche The Surge: Complete Edition, versione che include tutti i contenuti aggiuntivi.