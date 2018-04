The Surge: disponibile ora il nuovo DLC gratis Cutting Edge Pack

Deck13 e Focus Home Interactive hanno reso disponibile un nuovo DLC gratuito di The Surge, denominato Cutting Edge Pack: questo pacchetto include tre tute inedite e un set di armi uniche, ora scaricabili a costo zero su PC, PS4 e Xbox One.

Il Cutting Edge Pack di The Surge include:

Eso-tuta spaziale Angel VI

Eeso-tuta medica Asclepius

Eso-tuta Nano Ward

3 nuove armi uniche, 1 per ogni set sopraindicato

3 nuove tute da equipaggiare nella Sede operativa

"Scopri 3 nuovi set di armature e le loro brutali armi, create dai migliori programmi di ricerca e sviluppo CREO. Dopo ‘l’Incidente’, queste tecnologie mediche, spaziali e di nanorobotica all’avanguardia hanno lasciato i laboratori addosso ai tuoi ex-colleghi . Segui le loro tracce mentre combatti all’interno del complesso CREO, strappale ai tuoi nemici e indossale per ottenere bonus unici!"

Ricordiamo che Deck13 sta lavorando attualmente su The Surge 2, in uscita nel 2019.