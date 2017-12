The Surge: l'espansione A Walk in the Park e la Complete Edition sono adesso disponibili

, versione che include tutti i contenuti aggiuntivi del titolo a opera di, e la nuova espansionesono adesso disponibili per l'acquisto su Playstation 4, PC e Xbox One.

Per celebrare l'occasione, il publisher Focus Home Interactive ha pubblicato un trailer di lancio che ci offre la possibilità di osservare in anteprima alcuni dei nemici e delle ambientazioni del DLC. A Walk in the Park è ambientato a CREO World, un parco a tema nato come un luogo di svago per i lavoratori dell'azienda e per le loro famiglie, adesso popolato da macchine corrotte, intelligenze artificiali ribelli e impiegati impazziti dotati di esoscheletro. L'espansione introdurrà nemici, impianti, armature e ambientazioni inedite e un nuovo boss.