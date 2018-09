The Surge: prime immagini per il DLC a tema western The Good, the Bad and the Augmented

Focus Home Interactive e Deck 13 hanno pubblicato i primi screenshot di The Good, the Bad and the Augmented, il nuovo DLC di The Surge dal sapore western/sci-fi che arriverà a inizio ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC.

Le prime immagini di The Good, the Bad and the Augmented ci offrono la possibilità di dare uno sguardo all'atmosfera e alle ambientazioni che caratterizzeranno la nuova espansione di The Surge, e ad alcuni dei temibili nemici che dovremo affrontare in questa nuova avventura. "Entra nelle viscere del complesso CREO ed esplora un laboratorio abbandonato, creato allo scopo di spingere al limite la tecnologia CREO. Warren dovrà cercare di sopravvivere alle mortali camere di sperimentazione del Dr. Rischboter, che, per qualche strano motivo, sembrano uscite da uno show western". Il DLC offrirà ambientazioni completamente inedite e nuovi impianti, armature, armi e pezzi di equipaggiamento.

Lasciandovi alla visione degli screenshot che trovate nella galleria in calce alla notizia, ricordiamo ai lettori che The Good, the Bad and the Augmented sarà disponibile dal 2 ottobre 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Deck 13 è inoltre al lavoro su The Surge 2, al momento atteso nel corso del prossimo anno.