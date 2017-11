The Surge: saranno disponibili due modalità grafiche su Xbox One X

Sarannoi titoli che supporteranno, e l'ultimo lavoro di, sarà uno di essi.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori a WccfTech, The Surge permetterà ai giocatori di scegliere tra due differenti modalità grafiche. La prima, garantirà al titolo i 60fps limitando la risoluzione a 1080p, mentre l'altra la spingerà a 1800p con il frame-rate bloccato a 30fps. Entrambe le modalità supporteranno la tecnologia HDR.

Si tratta di una soluzione intelligente adottata da moltissimi giochi ormai, sia su PlayStation 4 Pro che Xbox One X, che lascia ai giocatori la libertà di scegliere il modo in cui sfruttare la potenza aggiuntiva degli hardware. Anche Gears of War 4, come vi abbiamo mostrato ieri, ha adottato una soluzione analoga, con l'unica differenza che la modalità che privilegia la qualità visiva riesce a spingersi fino al 4K nativo (2160p).

L'update sarà pubblicato subito dopo il lancio di Xbox One X, previsto per il 7 novembre 2017. Non si tratta dell'unica novità in arrivo per The Surge, dal momento che Deck13 e Focus Home Interactive hanno anche annunciato l'espansione A Walk in the Park, prevista per i primi giorni del mese di dicembre.

The Surge è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Riguardo Xbox One X, vi consigliamo di leggere la nostra approfondita recensione e di guardare i nostri scatti e video esclusivi.