The Survivalists: trailer e demo per il sandbox ambientato nel mondo di The Escapists

Durante la nuova puntata del Future Game Show, uno dei tanti format che ci hanno allietato nel corso di questa strana estate influenzata dall'emergenza sanitaria, Team17 ci ha presentato un nuovo trailer di The Survivalists, un sandbox d'avventura e sopravvivenza ambientato nell'universo di The Escapists

Il filmato, com'è giusto che sia, si concentra sulle meccaniche distintive della produzione, che chiederà ai giocatori di esplorare il mondo di gioco generato proceduralmente alla ricerca di materiali, costruire abitazioni, creare oggetti utili alla sopravvivenza e addestrare le scimmie per farle compiere mansioni quotidiane, azioni ancor più piacevoli se condotte in cooperativa assieme ad altri tre amici. Per stessa ammissione degli sviluppatori, il particolare stile grafico trasforma The Survivalists in una sorta di "Bear Grylls in 16-bit".

Il trailer, che potete visionare in cima a questa notizia, ha anche funto da viatico per l'annuncio della demo co-op online di The Survivalists, disponibile al download fin da subito sulla pagina Steam del gioco. L'uscita del gioco, ricordiamo, è prevista nell'ultimo trimestre di quest'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.