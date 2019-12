The Survivalists: il Team 17 annuncia in video il nuovo sandbox tra Lost e The Escapists

In occasione del Nintendo Indie World, gli autori del Team 17 hanno presentato ufficialmente The Survivalists, una frizzante avventura ruolistica a mondo aperto che si riallaccia inevitabilmente all'esperienza grafica, ludica e artistica della ormai celebre serie di The Escapists.

Il nome scelto dagli sviluppatori britannici per rappresentare questa nuova proprietà intellettuale rappresenta appieno la missione che saremo chiamati a compiere: in The Survivalists, infatti, dovremo interpretare un manipolo di turisti naufragati su di un'isola deserta.

I compiti a cui dovremo dedicarci saranno molteplici e spazieranno dall'allestimento del campo base al reperimento del cibo necessario a garantire il benessere del proprio gruppo: procacciare materiali e risorse utili alla collettività sarà perciò fondamentale per aumentare le proprie speranze di sopravvivenza nell'attesa del ritorno alla civiltà.

Ciascuna ambientazione sarà generata a livello procedurale e comprenderà diversi biomi come la giungla, i deserti infuocati e le aree costiere: il motore grafico si premurerà di creare anche le strutture architettoniche dei nativi (non particolarmente inclini al dialogo) e i vari dungeon da esplorare per acquisire armi, equipaggiamenti e strumenti rari. L'uscita di The Survivalists è prevista in un periodo non meglio specificato del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.