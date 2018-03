The Swords of Ditto: annunciata una collaborazione con LocoRoco

ha annunciato cheper PlayStation 4. includerà una speciale quest realizzata in collaborazione con Sony Interactive Entertainment, dedicata a

La quest sarà ambientata all'interno di una caverna nella quale saranno nascosti i gelatinosi LocoRoco, intenti a difendersi dall'attacco dei Moja Troop. Gli sviluppatori hanno inserito anche effetti sonori e musiche tratte dalla serie, portando a termine la missione sarà possibile ottenere una ricompensa esclusiva non meglio specificata.

The Swords of Ditto sarà disponibile dal 24 aprile su PlayStation 4 e PC, la quest a tema LocoRoco sarà accessibile unicamente sulla console Sony. The Swords of Ditto è un Action RPG con un design stile cartoon che ricorda i toni della serie Adventure Time. Nel gioco controlleremo un giovane eroe impegnato a salvare il mondo dalle grinfie del perfido Mormo. Il titolo presenterà una campagna affrontabile in singolo oppure in co-op in compagnia di un amico.