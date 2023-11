The Talos Principle 2: atmosfere da sogno nel trailer che accompagna il lancio

Gli enigmi esistenzialisti in continua evoluzione di The Talos Principle 2 sono al centro dell'ultimo, suggestivo trailer confezionato da Croteam in vista del lancio imminente del puzzle game filosofico di Devolver Digital su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La prossima odissea interattiva promessaci dalla software house croata ci catapulterà in un mondo popolato di soli robot, un futuro distopico in cui la cultura degli esseri umani, ormai estinti, continua a sopravvivere e a permeare l'esistenza di questi automi, contribuendo alla costruzione ideale (e idealizzata) di una civiltà alla costante ricerca di "un domani migliore e di risposte sulla natura del cosmo".

Il video di lancio di The Talos Principle 2 prende spunto proprio dal canovaccio narrativo steso da Croteam per tratteggiare un'esperienza puzzle adventure particolarmente profonda e strutturata, con tante attività da svolgere all'ombra delle indecifrabili arcologie che imperlano un paesaggio in costante mutamento.

Per quanto concerne il gameplay, grazie alla demo gratis di The Talos Principle 2 sappiamo già che il titolo sarà contraddistinto da diverse innovazioni rispetto al capitolo originario, come quelle rappresentate dalla trasmissione dei pensieri o dalla manipolazione della gravità.