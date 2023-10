The Talos Principle 2, demo gratis per tutti: Steam accoglie il gioco Devolver Digital

Non sono passati molti giorni da quando Devolver Digital ha ufficializzato la data di lancio del puzzle game per PC, PS5 e Xbox Series X/S The Talos Principle 2. Croteam si appresta ad approdare sul mercato videoludico della fine del 2023 con il sequel dell'omonima produzione digitale, grazie ad un gioco ad enigmi che ammalierà i fan.

Per quanto sia necessario attendere poche settimane per l'uscita del titolo, il team di sviluppo ed il publisher hanno una bella sorpresa per tutti i giocatori: è disponibile una demo gratis di The Talos Principle 2 su Steam, ed essa è giocabile senza costi aggiuntivi da ora. Quale modo migliore per ingannare il tempo in attesa del gioco finale, se non cimentandosi in un assaggio si quello che sarà il progetto rompicapo che tratta temi filosofici per antonomasia?

Dopo che The Talos Principle 2 si è mostrato in tutto il suo splendore al Devolver Direct di giugno, è tempo di scoprire ciò che il progetto ed il team avranno da offrire agli amanti delle produzioni di riferimento. "Più cose scopri, più ti ritrovi ad affrontare domande sulla natura de cosmo e sullo scopo della civiltà. L'infrangersi della promessa di un domani migliore, la paura di ripetere gli errori dell'umanità, la fede nella ragione o la rinuncia all'umanità in toto...". Ogni scelta sarà fondamentale in The Talos Principle 2, il che alimenta l'interesse generale per il lavoro targato Croteam e Devolver Digital.