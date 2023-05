The Talos Principle 2 incanta in foto: nuovi dettagli sul puzzle game filosofico

Dopo aver presentato ufficialmente The Talos Principle 2 nel corso del PlayStation Showcase del 24 maggio, Devolver Digital pubblica delle suggestive immagini e fornisce dei dettagli inediti sulla storia, sui contenuti e sull'esperienza di gioco promessa dal nuovo puzzle game filosofico di Croteam.

La nuova odissea interattiva confezionata dagli sviluppatori croati ci proietterà in un mondo popolato di soli robot: in questo futuro distopico gli esseri umani si sono estinti, ma la loro cultura continua a vivere e a manifestarsi nelle indecifrabili arcologie che imperlano il paesaggio della metropoli delle macchine.

All'ombra della megastruttura che domina la città, il nostro compito sarà quello di affrontare le domande sulla natura del cosmo e sullo scopo stesso della civiltà: "L'infrangersi della promessa di un domani migliore, la paura di ripetere gli errori dell'umanità, la fede nella ragione o la rinuncia all'umanità in toto... Le scelte che fai e dove decidi di schierarti determinano il corso degli eventi".

Tutto ciò, è la promessa di Croteam, si rifletterà in un gameplay estremamente stratificato, con tantissimi puzzle ambientali e 'meta-enigmi' da risolvere utilizzando tutta una serie di abilità inedite come la manipolazione della gravità e la trasmissione dei pensieri, ai quali andranno ad aggiungersi i poteri e le meccaniche ingame già conosciute dai fan della serie. Ad accompagnarci in questo viaggio onirico ci penseranno i brani composti da Damjan Mravunac (Serious Sam e The Talos Principle) e Chris Christodoulou (Risk of Rain 1 e 2).

Prima di lasciarvi alle nuove immagini pubblicate da Devolver Digital (potete ammirarle nella galleria in calce alla notizia), vi ricordiamo che il lancio di The Talos Principle 2 è previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.