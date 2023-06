The Talos Principle 2 si mostra in tutto il suo splendore al Devolver Direct

Solo qualche settimana fa è statosvelato The Talos Principle 2 , il puzzle game dalle tinte filosofiche che uscirà sulle console di ultima generazione e su PC. In occasione del Devolver Digital Direct, la compagnia ci ha permesso di osservare nel dettaglio parte di quella che sarà l'avventura in arrivo nel corso di quest'anno.

Oltre ai nuovi dettagli in foto su The Talos Principle 2, la presenza del titolo pubblicato da Devolver Digital all'evento dell'omonimo publisher ha permesso di comprendere più nel profondo l'esperienza videoludica improntata su di una narrazione che fa del suo perno centrale i temi filosofici e l'ambiente mozzafiato.

Attualmente non vi sono informazioni relative all'esatta data d'uscita del gioco: The Talos Principle 2 è ancora programmato per il 2023, rimanendo però sprovvisto di un'esatta finestra temporale per la sua pubblicazione. Dovremo quindi attendere ulteriori comunicazioni future su quando sarà possibile mettere piede nel mondo in cui gli esseri umani si sono estinti ma in cui la cultura della nostra specie continua a vivere all'interno di una città controllata e abitata da robot senzienti. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul progetto che verrà pubblicato sotto l'etichetta di Devolver Digital ma che è stato realizzato dai ragazzi di Croteam, non ci resta che attendere le prossime settimane o i successivi mesi.