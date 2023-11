The Talos Principle 2, da Portal con furore: che ci fa GLaDOS nel puzzle game di Croteam?

Alle atmosfere da sogno del trailer di lancio di The Talos Principle 2, Devolver Digital e Croteam accompagnano un nuovo, esilarante filmato che coinvolge nientemeno che GLaDOS, la celebre Intelligenza Artificiale che fa da sfondo agli eventi vissuti dagli appassionati di Portal.

La collaborazione tra Valve e Devolver coinvolge anche Ellen McLain: la doppiatrice dell'IA impazzita di Portal partecipa al video per dare forma a un simpatico siparietto che vede per protagonisti gli automi che popolano la dimensione sci-fi di The Talos Principle 2 e la stessa GLaDOS.

Tra battute graffianti e commenti sarcastici, la scenetta ricreata da Croteam e dalla doppiatrice di GLaDOS ci aiuta a familiriazzare con le atmosfere distopiche e le peculiari dinamiche di gameplay che caratterizzano il nuovo puzzle game degli sviluppatori croati. Il mondo popolato di soli robot di The Talos Principle 2, d'altronde, sembra sposarsi alla perfezione con gli ideali di GLaDOS di un futuro in cui la cultura degli esseri umani, ormai estinti, continua a sopravvivere e a permeare l'esistenza delle entità sintetiche.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video realizzato da Devolver e Valve per promuovere il lancio dell'ultima fatica interattiva di Croteam su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma prima vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di The Talos Principle 2, un puzzle game maturo e coinvolgente.