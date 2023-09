The Talos Principle 2: il puzzle game ha una data di lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Dopo aver incantato con un video gameplay al Devolver Direct, The Talos Principle 2 riceve finalmente la sua data di lancio su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Devolver Digital e Croteam hanno annunciato che The Talos Principle 2, promettente seguito dell'originale puzzle game pubblicato nel 2014, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 novembre.

Il gioco costa 28,99 euro ma c'è uno sconto del 10% per coloro che decideranno di effettuare il preordine. Inoltre, il capitolo originale (qui trovate la nostra Recensione di The Talos Principle) e il suo DLC, Road to Gehenna, sono in vendita con uno sconto del 90% su Steam fino al 3 ottobre.

The Talos Principle 2 è ambientato in un lontano futuro in cui gli esseri umani sono estinti e la loro cultura sopravvive attraverso robot realizzati a immagine dell'umanità. Il puzzle game offre riflessioni di stampo filosofico e induce a porsi domande sulla natura umana, il cosmo, la fede e su come imparare dagli errori commessi dal genere umano per evitare di ripeterli. Anche se torneranno gli enigmi a cui sarete già familiari se avete giocato il prequel, non mancheranno le nuove meccaniche di gioco come il trasferimento mentale e la manipolazione della gravità. Inoltre, al termine dell'avventura vi attendono più finali.