The Talos Principle 2: svelato il sequel del puzzle game per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Lo spettacolo approntato da Sony con il PlayStation Showcase del 24 maggio fa da sfondo all'annuncio di The Talos Principle 2, il secondo capitolo del puzzle game 'a vocazione filosofica' di Croteam e Devolver Digital.

Ad accompagnare il trailer di presentazione di The Talos Principle 2 troviamo l'immancabile sinossi che descrive il titolo come un progetto che "espande notevolmente l'esperienza di gioco offerta dal primo The Talos Principle proponendo più enigmi strabilianti da risolvere, nuove meccaniche di puzzle, una trama più ricca, più segreti da scoprire e il mondo più grande e strano che Croteam abbia mai costruito".

Gli appassionati della serie avranno quindi modo di cimentarsi in sfide ancora più emozionanti all'interno di un mondo con tantissimi enigmi ambientali e puzzle da risolvere. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi informiamo che la commercializzazione di The Talos Principle 2 è prevista più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel corso del PlayStation Showcase è stato svelato anche Fairgames, il nuovo gioco live service di Jade Raymond e degli studi Haven per PS5; sempre durante l'evento approntato da Sony è stato possibile ammirare il simpatico reveal trailer di Helldivers 2.