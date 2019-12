The Talos Principle è disponibile su Nintendo Switch da oggi!

Durante il Nintendo Indie World in onda mentre vi scriviamo, Croteam è intervenuta per annunciare che The Talos Principle verrà pubblicato sul Nintendo eShop di Switch nel corso della giornata odierna del 10 dicembre.

Per chi non lo sapesse, The Talos Principle è un puzzle game in prima persona che cala i giocatori nei panni di un'intelligenza artificiale senziente collocata all'interno di una simulazione che riproduce le più grandi rovine dell'umanità. Tra un rompicapo e l'altro, il filo della narrazione s'intreccia con una parabola metafisica che spinge a riflettere sul significato del libero arbitrio. Il titolo offre più di 120 puzzle basati sulla manipolazione di fasci di laser, il controllo di droni e la gestione del tempo.

Per celebrare l'annuncio, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in cima a questa notizia. The Talos Principle è disponibile anche su PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobili iOS e Android.