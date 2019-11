The Telltale Batman Shadow Edition è stato registrato presso il board australiano

LCG Entertainment, la holding che ha acquistato i resti di Telltale Games, ha presentato una domanda di registrazione per The Telltale Batman Shadow Edition presso gli uffici dell'Australian Classification Board, che ha assegnato al titolo la classificazione 15+.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul titolo poiché non è stato fatto alcun tipo di annuncio ufficiale. Probabilmente però non siamo di fronte ad un nuovo gioco ma ad una raccolta che potrebbe contenere Batman: The Telltale Series e Batman: The Enemy Within, proprio come è stato fatto con la serie di The Walking Dead. LCG Entertainment, durante l'estate, aveva annunciato che lavorerà sui alcuni titoli selezionati del catalogo Telltale, proponendo nuovi episodi per i "marchi più venduti" dello studio. Jamie Ottilie di LCG aveva poi dichiarato ai colleghi di Polygon: "Ci concentreremo su strumenti, tecnologia e design interno. Alcune cose come le animazioni o il motion capture verranno fatte esternamente con i giusti partner".

Ovviamente vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi di The Telltale Batman Shadow Edition. Intanto, vi ricordiamo che potete trovare la recensione degli episodi di Batman The Enemy Within sulle pagine di Everyeye.