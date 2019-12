The Telltale Batman Shadows Edition annunciato ai Game Awards 2019

Athlon Games e Telltale Games hanno svelato l'esistenza di The Telltale Batman Shadows Edition: Batman The Telltale Series. riedizione della serie che godrà di uno stile grafico noir, un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti.

L'annuncio proviene da un comunicato stampa pubblicato da Athlon Games e ora rimosso, per l'ufficialità dovremo attendere i The Game Awards di questa notte, al via alle 02:30 ora italiana. The Telltale Batman Shadows Edition (la cui esistenza era trapelata da un leak delle scorse ore) sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store) al prezzo di 29.99 dollari. Coloro che possiedono la serie originale potranno scaricare l'aggiornamento Shadows Mode al prezzo di 4,99 euro.

Athlon Games e Telltale Games hanno raggiunto a inizio anno un'accordo di pubblicazione per cinque giochi, tra cui Batman The Telltale Series, Batman The Enemy Within e The Wolf Among Us. Restiamo in attesa di maggiori dettagli, secondo i rumor Telltale dovrebbe annunciare questa notte anche The Wolf Among Us 2 in uscita nel 2020.

Dopo aver chiuso i battenti nel settembre 2018, Telltale è rinata quest'anno grazie alla collaborazione di vari investitori che hanno unito le forze per riportare in vita il marchio e mantenere le proprietà intellettuali dello studio.