The Texas Chain Saw Massacre: annunciato l'horror basato sul celebre film del 1974

Il pre-show dei The Game Awards 2021 porta in dote un interessante annuncio per tutti gli amanti di film e videogiochi horror. Sumo Nottnigham e il publisher Gun Interactive hanno rivelato al mondo The Texas Chain Saw Massacre, gioco su licenza basato sull'iconico film del 1974 con protagonista l'inquietante Leatherface.

Il trailer di presentazione non mostra sequenze gameplay, ma ci offre un assaggio delle atmosfere del gioco che promettono di essere fedeli a quelle della pellicola cinematografica, con tanto di comparsa del temibile villain armato con la sua celebre motosega. Stando alle prime informazioni diffuse, il titolo sarà un'esperienza survival horror asimmetrica, che punta a ricreare in maniera realistica e dettagliata l'intero scenario del Texas in cui è ambientata la storia, oltre alle location ed i personaggi iconici del film. Gli sviluppatori promettono inoltre di prestare molta attenzione agli aspetti sonori della produzione con l'obiettivo di rendere l'esperienza ancora più coinvolgente ed inquietante.

Attualmente non ci sono molti altri dettagli sul gioco: ai Game Awards 2021 non sono stati rivelati né la data d'uscita (nemmeno un periodo generico), e neanche su quali piattaforme il titolo vedrà la luce (sarà solo su PC, o arriverà anche su console? Sarà solo next-gen o arriverà anche sui vecchi sistemi?). Non resta che attendere nel prossimo futuro ulteriori dettagli su The Texas Chain Saw Massacre.