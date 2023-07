The Texas Chain Saw Massacre: brutalità estrema nel video gameplay dello showcase ID@Xbox

Le torture e smembramenti in multiplayer di The Texas Chain Saw Massacre si ritagliano uno spazio nel corso dell'ID@Xbox Showcase con un video che, date le premesse del cult cinematografico, mostra il lato più brutale dello slasher horror targato Sumo Nottingham.

La nuova esperienza interattiva confezionata dagli sviluppatori britannici ci vedrà fuggire a gambe levate da Faccia di Cuoio e dalla tenuta texana della sua sadica famiglia. L'incubo a occhi aperti che dovremo vivere nelle lobby in multiplayer asimmetrico di The Texas Chain Saw Massacre spingerà i giocatori a cimentarsi in una sfida al cardiopalma contro Leatherface.

Tra una partita e l'altra, i giocatori potranno indossare i panni trasandati degli assassini e dello stesso Faccia di Cuoio per dare la caccia a tutti coloro che avranno la sfortuna di avventurarsi in questo angolo sperduto di deserto texano.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay, vi ricordiamo che il lancio di The Texas Chain Saw Massacre è fissato per il 18 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Game Pass tanto su PC quanto su console verdecrociate. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del film Leatherface, la leggenda di Faccia di Cuoio.