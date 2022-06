The Texas Chain Saw Massacre esce nel 2023 su Game Pass: l'horror terrorizza in video

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase Extended, Sumo Nottingham e Gun Interactive hanno sorpreso gli spettatori dell'evento mostrando un nuovo video di Texas Chain Saw Massacre che conferma l'arrivo del loro prossimo slasher horror nel 2023 su Xbox Game Pass.

Nel trailer confezionato dalla software house britannica possiamo ammirare lo spaventoso Leatherface impegnato a terrorizzare gli sfortunati esploratori dell'angolo sperduto di deserto texano che ospita la sua dimora. Il videogioco, come facilmente prevedibile, mutuerà l'esperienza horror dell'iconica serie cinematografica per trasporre su piccolo schermo tutto il terrore provato dagli appassionati di Texas Chain Saw Massacre.

Per quanto concerne il gameplay, avremo modo di vivere un incubo a occhi aperto che si concretizzerà in partite survival horror asimmetriche con protagonisti i personaggi più iconici del film. Gli sviluppatori promettono di prestare particolare attenzione agli aspetti sonori, e lo ribadiscono nel video mostrandoci Leatherface mentre insegue le sue prede impugnando una rumorosa motosega che incute ulteriore terrore in cui viene inseguito.

Il nuovo trailer conferma che The Texas Chain Saw Massacre sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2023, con approdo al day one su Xbox Game Pass.