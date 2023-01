The Texas Chain Saw Massacre, l'horror dietro le quinte: le inquietanti sessioni di mo-cap

Annunciato nel dicembre 2021, l'omonimo horror ispirato al film The Texas Chain Saw Massacre del 1974 si appresta a debuttare nel corso del 2023, su PC e console.

Il titolo, attualmente in sviluppo presso gli studi di Sumo Nottingham e Gun Interactive, ripercorrerà le vicende narrate nella pellicola, ma senza ricercare una fedeltà assoluta. Il videogioco, infatti, includerà anche personaggi completamente nuovi, che gli appassionati avranno modo di scoprire nel corso dell'inquietante avventura.

Per offrire al pubblico un assaggio di ciò che lo attende in The Texas Chain Saw Massacre, gli autori hanno condiviso un interessante dietro le quinte, con il quale raccontano le sessioni di motion capture organizzate per lo sviluppo dell'horror. Raccolte nel video che trovate in apertura a questa news, le riprese hanno visto protagonisti Leatherface e Sissy, interpretati rispettivamente da Join Kane Hodder e Scout Taylor-Compton.



Come facilmente immaginabile, vista la natura del titolo, le sessioni di motion capture di The Texas Chain Saw Massacre si sono rivelate alquanto "movimentate" e hanno richiesto la partecipazione di un coordinatore degli stunt. I giocatori potranno osservare il risultato finale al momento del lancio del titolo su PC e Xbox Series X|S. Ricordiamo inoltre che The Texas Chain Saw Massacre arriverà anche su Xbox Game Pass nel 2023.