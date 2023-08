The Texas Chain Saw Massacre: rivelati requisiti PC e orari di avvio

The Texas Chain Saw Massacre è dietro l'angolo. Il nuovo gioco basato sui classici film horror è previsto arrivare il 18 agosto 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Per quest'ultima piattaforma sono finalmente noti anche i requisiti. Contestualmente, Gun Interactive ha confermato il cross-play e gli orari di avvio.

In una guida su Steam alla preparazione del lancio, corredata di utilissime infografiche, gli sviluppatori hanno delineato i requisiti per l'esecuzione del gioco su PC e i relativi tempi di lancio. Intanto, le prime recensioni di Texas Chain Saw Massacre sono risultate positive.

Per cominciare, The Texas Chain Saw Massacre peserà 30 GB e sarà disponibile a partire dalle 16:00 del 18 agosto 2023.

Per giocare su PC, ci sono ben quattro configurazioni indicate. La prima, 1080p e 30 FPS, prevede:

CPU: Intel Core i5 6ª generazione o AMD Ryzen 5 1600

GPU: GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580

RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 30 GB HDD

OS: Windows 10

La seconda, 1080p e 60 FPS, richiede:

CPU: Intel Core i5 10ª generazione o AMD Rzyen 5 1600

GPU: GeForce RTX 2070 o Radeon RX 6600 XT

RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 30 GB SSD

OS: Windows 10

La terza, 4K e 30 FPS, si presenta come segue:

CPU: Intel Core i7 10ª generazione o AMD Ryzen 5 5600X

GPU: GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6700 XT

RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 30 GB SSD

OS: Windows 10

La quarta e ultima, la più elevata, è 4K e 60 FPS e si struttura così:

CPU: Intel Core i9 10ª generazione o AMD Ryzen 7 5800X

GPU: GeForce RTX 3080 Ti o Radeon RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 30 GB SSD

OS: Windows 10

Vi ricordiamo che, per scelta dello stesso team di sviluppo, The Texas Chain Saw Massacre non avrà né bot, né un offline play.