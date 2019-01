The Textorcist: abbassate il prezzo di lancio aggiungendolo alla wishlist su Steam!

Headup Games e MorbidWare hanno svelato una nuova iniziativa legata a The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, originale mix tra un bullet hell e un typing game in arrivo su Steam.

In sostanza, gli sviluppatori ci offrono l'opportunità di abbassare il prezzo di lancio del gioco. Tutto ciò che bisogna fare è aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam: maggiore sarà il numero di giocatori ad averlo fatto entro il 14 febbraio, maggiore sarà lo sconto al lancio! Per ottenere il taglio del 10% è necessario che lo inseriscano in wishlist almeno 25 mila utenti. Per l'ultimo tier, che prevede un ben più sostanzioso sconto del 30%, servono invece ben 125 mila giocatori!

25 mila - sconto del 10% al lancio

50 mila - sconto del 15% al lancio

75 mila - sconto del 20% al lancio

100 mila - sconto del 25% al lancio

125 mila - sconto del 30% al lancio

I progressi della comunità potranno essere monitorati a questo indirizzo. Non è finita qui, poiché gli sviluppatori hanno anche lanciato un contest che mette in palio 2 tastiere Logitech G513. Per partecipare, è sufficiente retwittare questo post.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia è atteso su PC nel corso dei primi mesi di quest'anno. In questo titolo, i giocatori sono chiamati a schivare gli innumerevoli proiettili che viaggiano a schermo mentre battono sulla tastiera degli esorcismi, anche in latino! Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il trailer dell'annuncio.