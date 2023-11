The Thaumaturge: l'avventura ruolistica a tinte dark subisce un rinvio

Contrariamente a quanto annunciato nel Gameplay Reveal di The Thaumaturge, la nuova avventura ruolistica a tinte dark di Fool's Theory non vedrà la luce a dicembre: a renderlo noto sono gli stessi sviluppatori di This War of Mine e Frostpunk.

Con un messaggio pubblicato di concerto con il publisher 11 Bit Studios, la software house polacca prende spunto dagli elementi paranormali che andranno a caratterizzare l'esperienza ludica e narrativa di The Thaumaturge per spiegare che "padroneggiare le arti mistiche è un'impresa ambiziosa, e lo è altrettanto lo sviluppo di un videogioco quando ci si rifiuta di scendere a compromessi sulla qualità".

L'editore di The Thaumaturge sottolinea inoltre come "il team stava già apportando gli ultimi ritocchi al gioco nelle ultime settimane ma ha ritenuto opportuno concedersi un po' di tempo extra per completare i lavori di rifinitura, perciò abbiamo preso la decisione di rimandarne l'uscita".

In ragione delle motivazioni addotte da Fool's Theory e 11 Bit Studios, il lancio di The Thaumaturge slitta dal 5 dicembre di quest'anno al 20 febbraio 2024: il titolo vedrà la luce inizialmente su PC per poi approdare in un secondo momento anche su console dell'attuale generazione, e quindi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questa avventura ruolistica, qui trovate lo Story Trailer di The Thaumaturge.