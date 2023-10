The Thaumaturge: il Gameplay Reveal fissa la data del GDR narrativo a tinte horror

Le atmosfere dark dello Story Trailer di The Thaumaturge fanno da sfondo al nuovo video confezionato da Fool's Theory e 11 Bit Studios per svelare il gameplay dell'avventura ruolistica a tinte gotiche e fissarne la data di commercializzazione (dapprima su PC e successivamente su console).

L'ultima esperienza interattiva plasmata dagli autori di This War of Mine dal team che si sta occupando dello sviluppo di The Witcher Remake per conto di CD Projekt ci porta tra i vicoli fumosi della Praga d'inizio '900 per renderci partecipi dell'orrore causato da Salutors, delle entità esoteriche che scateneranno il panico tra la popolazione cosmopolita di una metropoli sotto il giogo dello zarismo imperiale russo.

Il primo video gameplay di The Thaumaturge delinea un quadro ludico e contenutistico non troppo dissimile da quello offertoci da Fool's Theory con This War of Mine, qui riproposto in un contesto ruolistico con visuale isometrica dall'alto, delle profonde meccaniche investigative e un combat system a turni legato a doppio filo alla narrazione.

L'avventura paranormale di The Thaumaturge avrà ufficialmente inizio il 5 dicembre di quest'anno, con il lancio su PC (Steam, Epic Games Store e GOG) che ne precederà l'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2024.