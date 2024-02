The Thaumaturge: una missione dell'avventura ruolistica a tinte dark in 7 minuti di video

Le fucine digitali di Fool's Theory ci aiutano a ingannare l'attesa per il lancio rinviato di The Thaumaturge sfornando un video gameplay di 7 minuti che descrive le gesta compiute dal protagonista di questa avventura a tinte dark nella missione "To Dust, You Shall Return".

Realizzato in collaborazione con 11 bit Studios, The Thaumaturge offre agli sviluppatori di Thi War of Mine l'opportunità di sperimentare soluzioni ludiche e narrative ancora più originali attraverso un'esperienza interattiva che ibrida i GDR con visuale isometrica dall'alto ai titoli investigativi.

L'avventura ci porta tra i vicoli della Praga d'inizio '900 per renderci partecipi dell'orrore causato da Salutors, delle entità esoteriche che scateneranno il panico tra gli abitanti di una metropoli sotto il giogo dello zarismo imperiale russo.

Il lancio di The Thaumaturge è previsto per il 20 febbraio su piattaforme di questa generazione, e quindi soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere di questa esperienza ruolistica intrisa di elementi gotici e soprannaturali, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per dare un'occhiata allo Story Trailer di The Thaumaturge.