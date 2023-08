The Thaumaturge: lo Story Trailer ci immerge nelle atmosfere dark del GDR

L'RPG degli autori di This War of Mine, The Thaumaturge, riguadagna le nostre pagine con lo Story Trailer confezionato da Fool's Theory e 11 Bit Studios per immergerci nelle atmosfere a tinte dark di questa nuova avventura ruolistica a vocazione narrativa.

Conosciuto originariamente con il nome in codice di Project Vitriol, The Thaumaturge è un'esperienza GDR con visuale isometrica che promette di offrire delle ampie funzionalità di customizzazione ed evoluzione del personaggio, unite a delle profonde meccaniche investigative e ad un sistema di combattimento a turni 'dall'approccio originale'.

Quanto alla storia, e agli eventi che si dipaneranno le corso della campagna principale e delle attività secondarie, la sinossi condviisa da Fool's Theory ci aiuta a tracciare il perimetro ludico e narrativo di questa nuova proprietà intellettuale intrisa di elementi paranormali:

"Siamo nell'anno 1905: Varsavia vive sotto il giogo dello zarismo imperiale russo. I suoi abitanti costituiscono un gruppo eterogeneo con origini, opinioni e credenze diverse, dagli interessi spesso contrastanti: soldati russi, mercanti ebrei, cittadini polacchi e altro ancora. A dispetto delle circostanze, la città è una metropoli vivace, dove si può partecipare a feste con l'alta società per poi farsi derubare in uno dei vicoli bui del quartiere Praga. Una città di grandi speranze e sogni, ma con un lato oscuro che emerge".

Il lancio di The Thaumaturge dovrebbe avvenire più avanti nel 2023 su PC, con la speranza di un successivo approdo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo, non prima però di dare un'occhiata al video e alle immagini che trovate in calce e in cima alla notizia. Sapevate che Fool's Theory sta sviluppando anche il già annunciato The Witcher Remake sotto l'egida CD Projekt?