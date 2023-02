The Thaumaturge: svelato l'RPG dagli autori di This War of Mine e The Witcher Remake

Precedentemente presentato con il nome di Project Vitriol, The Thaumaturge è un nuovo intrigante RPG a tinte dark curato da 11bit studios (che funge da publisher) e Fool's Theory, rispettivamente autori di This War of Mine e The Witcher 3 Remake, quest'ultimo ancora in fase di sviluppo.

The Thaumaturge è presentato come "un RPG incentrato sulla trama con una visione unica del combattimento, caratteristiche di sviluppo del personaggio e meccaniche di indagine" che tocca il "tema complesso dei demoni interiori", hanno spiegato 11bit studio e Fool's Theory.

Il gioco si svolge a Varsavia, in Polonia, all'inizio del XX secolo dopo la sua annessione alla Russia. È un luogo che Fool's Theory descrive come una "città di forti contrasti" dove "la povertà e il teppismo sono le sue peculiarità così come lo sono la ricchezza dell'alta società e i complotti politici". È qui che i giocatori dovranno fare "scelte moralmente ambigue" addentrandosi in un "mondo spirituale guidato da poteri nascosti oltre la comprensione degli uomini comuni".

"Tra passaggi soprannaturali tra il mondo reale e le ombre... ci sono esseri esoterici chiamati Salutors", spiega Fool's Theory. "Solo un Taumaturgo può veramente percepire un Salutor e usare le sue capacità uniche per... Fare leva nelle crepe della personalità umana [e] trovarne le intenzioni oneste e i desideri nascosti insieme ai vergognosi segreti, le distorsioni, esagerazioni e imperfezioni di chiunque". Ma non solo i Salutor consentono ai Taumaturghi di piegare la volontà di un essere umano ai propri bisogni "cambiando il mondo che li circonda", ma avranno anche un ruolo durante i combattimenti a turni, dimostrandosi "estremamente utili durante incontri pericolosi nei vicoli bui di distretti come quello di Praga".

The Thaumaturge è atteso su PC (via Steam e GOG) ad una data di lancio ancora sconosciuta. Il gameplay del titolo sarà mostrato per la prima volta alla GDC di marzo. Nel frattempo, continuiamo ad attendere anche le prossime novità su The Witcher Remake da parte di Fool's Theory.