The Time I Have Left: l'avventura thrilling si presenta al Future Games Show

In coincidenza del Future Games Show 2022, gli sviluppatori indipendenti di GROUND Game Atelier hanno presentato ufficialmente The Time I Have Left, un'avventura thrilling attesa al lancio nel 2023 su PC.

Il reveal trailer confezionato dagli autori indie ci offre uno spaccato dell'esperienza di gioco da fruire nei panni della protagonista di quest'opera intrisa di elementi platform e ruolistici.

The Time I Have Left narra le gesta compiute da Aline, un'abitante della Colonia 7 sopravvissuta al fenomeno misterioso conosciuto come "Il Miasma". Il nostro compito sarà quello di aiutare Aline a sfuggire a morte certa, ma per farlo toccherà immergersi nel Miasma e scoprire quale forza multidimensionale sta portando il caos sulla Terra costringendo gli esseri umani a rifugiarsi in installazioni sotterranee.

Il video del Future Games Show fissa la finestra di lancio di The Time I Have Left nel 2023 su PC (Steam). Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli sul gameplay e un chiarimento sul possibile approdo del titolo su console come PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, in calce e in cima alla notizia trovate il trailer e le primissime immagini ingame, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.