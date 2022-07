The Tomorrow Children Phoenix Edition ha una data d'uscita: le novità del rilancio

Nonostante il fallimento, i ragazzi di Q-Games non si sono mai arresi e sul finire del 2021 hanno riacquistato i diritti di distribuzione di The Tomorrow Children da Sony. Da allora hanno lavorato alacremente sull'IP, preparandosi al rilancio del gioco nella nuova Phoenix Edition.

The Tomorrow Children: Phoenix Edition verrà lanciato il 6 settembre 2022 su PlayStation 4 (con alcuni miglioramenti non meglio specificati su PS5). La data non è stata scelta a caso, dal momento che segnerà esattamente il sesto anniversario dall'uscita originaria, avvenuta il 6 settembre 2016.

Per chi non lo sapesse, The Tomorrow Children è un originale mix tra Animal Crossing e Minecraft ambientato in un futuro alternativo d'ispirazione sovietica. A causa del fallimento di un esperimento volto a riunire le menti di tutta l'umanità, l'intera razza umana è finita nel Void: il ritorno della civiltà è ora nelle mani dei cloni di proiezione, uniche forme di vita in grado di avventurarsi in profondità nel Void alla ricerca dei sopravvissuti.

La Phonenix Edition arricchirà e modificherà l'esperienza originale in molteplici modi, ad esempio introducendo i Monoliti, strutture simili a obelischi che creano nuovi e misteriosi modi di esplorare. Attivandone uno, potete scoprire ulteriori segreti inspiegati, come nuove diramazioni e altre bambole Matrioska da salvare. Alcuni, possono essere attivati solamente da più giocatori. Q-Games ha anche aggiunto un nuovo strumento per gli spostamenti, il Rampino, che rende più semplice arrampicarsi sulle pareti delle isole sviluppate in altezza, e la richiestissima Modalità Offline per singolo giocatore, in cui si viene assistiti da un compagno IA. Egli aiuta a riparare edifici, trasportare risorse, difendere la città con torrette e lanciamissili e persino scuotere gli alberi per far cadere le mele quando i cittadini sono affamati.

Ulteriori dettagli su The Tomorrow Children: Phoenix Edition possono essere trovati sul Blog Ufficiale di PlayStation. Il gioco verrà lanciato il 6 settembre 2022 al prezzo di 40 euro, abbandonando dunque il sistema free-to-play e trasformandosi in un'esperienza premium a tutto tondo.